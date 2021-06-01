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عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

1 يونيو 2021

12:57 مساء

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استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الديوان العام للوزارة في أبوظبي، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني، بحضور اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد الكلية.
ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بالطلبة، وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية التي تعدّ أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة.
وأعرب سموّه، عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم في الكلية. مؤكداً دورهم المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن، وصون إنجازاته، وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة.
فيما أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموّه. مؤكدين اعتزازهم وفخرهم الكبير بالدراسة في الكلية. (وام)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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