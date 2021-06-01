عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني

استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الديوان العام للوزارة في أبوظبي، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني، بحضور اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد الكلية.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بالطلبة، وحثهم على الاجتهاد في دراستهم بالكلية التي تعدّ أحد أهم الصروح الأكاديمية المتميزة في الدولة والمنطقة.

وأعرب سموّه، عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز في رحلتهم العلمية خلال دراستهم في الكلية. مؤكداً دورهم المهم في مسيرة تعزيز مكتسبات الوطن، وصون إنجازاته، وتحقيق التميز والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة.

فيما أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموّه. مؤكدين اعتزازهم وفخرهم الكبير بالدراسة في الكلية. (وام)