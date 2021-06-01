شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط مع ترقب بيانات التضخم واليوان يستقر بعد تدخل المركزي لكبح المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوم الدولار قرب أقل مستوياته في خمسة أشهر اليوم الثلاثاء، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو ومسح قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، في حين استقر اليوان بعدما تبنى البنك المركزي الصيني خطوات لكبح صعوده.

وعاود مؤشر الدولار الهبوط عن مستوى 90 في التعاملات الأوروبية بعدما سجل 90.447 يوم الجمعة حين سجل مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب أكبر زيادة سنوية منذ 1992. وكان المؤشر قد نزل 0.3 في المئة أمس وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وفي مقدمتهم رئيسه جيروم باول، مراراً إنهم يتوقعون أن تكون الضغوط السعرية مؤقتة، وأن يستمر التحفيز النقدي لبعض الوقت، لكن المستثمرين يخشون أن يضطرهم التعافي القوي من الجائحة لغير ذلك.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي حوالي 0.5 في المئة مقابل الدولار عند 0.77625.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 في المئة إلى 0.72845.

واستقر اليوان بعدما أصدرت السلطات تعليمات للبنوك بزيادة حيازات النقد الأجنبي، في خطوة يعتقد أنها محاولة لكبح الصعود السريع لليوان.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.3726 خلال اليوم بعدما تخطى مستوى مهماً من الناحية النفسية عند 6.40 الأسبوع الماضي ولامس ذروة جديدة لثلاث سنوات عند 6.3524 يوم الاثنين.

وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.425 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وكان قد سجل مكاسب على مدى أربعة أشهر على التوالي مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش ارتفع 0.1 في المئة إلى 1.42315 دولار.

(رويترز)