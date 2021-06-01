شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي يغلق منخفضاً مع ترقب بيانات أمريكية مهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون تقريرين اقتصاديين أمريكيين مهمين، لكن الخسائر حدتت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.16 في المئة ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة إلى 1926.18 نقطة.

وقال ماساهيرو أشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت: "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأمريكي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة اليوم في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذا الأسبوع. ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفاً لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في إبريل/نيسان عند 266 ألفاً.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكاي وفقد سهم جيه.إف.إي 4.32 في المئة وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36 في المئة.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57 في المئة وتشوجاي للأدوية 1.95 في المئة.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38 في المئة، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05 في المئة.

(رويترز)