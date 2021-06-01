شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 83 محلاً وإنذار 46 منشأة بدبا الفجيرة خلال رمضان والعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا:

”الخليج 365”

أكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة، تنفيذ 560 حملة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية بالمدينة، خلال رمضان والعيد، أسفرت عن مخالفة 83 منشأة وإنذار 46 محلاً. وأن الحملات استهدفت 102 صالون نسائي، و58 صالوناً رجالياً، و13 صيدلية و27 مغسلة ملابس. إلى جانب 183 جولة تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك والخضار.

وأضاف أن البلدية، صادرت خلال الحملات نحو75 كجم من المواد، منها منتهية الصلاحية وفاسدة، وأخرى محظورة.

وأوضح أن من بين المحال التي خالفتها 3 صالونات رجالية و15 نسائية، و5 محال غسل ملابس. وعزا زيادة عدد الإنذارات والمخالفات إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإهمال تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية والزي المناسب. فضلاً عن عدم وجود بطاقة صحية وعدم تجديدها. ووجّهت بعض المخالفات لبعض المركبات التي لم تلتزم بالاشتراطات المتبعة وعدم امتلاكها لتصاريح التوزيع.

واشار إلى أن الأجهزة المختصة بالبلدية تمكنت في رمضان والعيد من ذبح 3270 رأساً من الماشية في المسالخ التابعة لها في مدينة دبا ومنطقة البدية.