شكرا لقرائتكم خبر عن «ضاحية الخالدية» يقدم 2.3 مليون درهم للأسر المتعففة العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

كشف خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة، تقديم المجلس لمليونين و343 ألف درهم، للأسر المتعففة القاطنة في مناطق اختصاص الضاحية وللجهات والمؤسسات الخيرية خلال العام الماضي، لاسيما مع بدء جائحة «كورونا»، والتواصل المستمرّ، مع تلك الأسر لتوفير مختلف احتياجاتهم.

وأشار إلى أن المجلس واصل تنفيذ مبادراته، هذا العام، بدعم 163 أسرة، منفذاً 14 مبادرة وفعالية، رسّخت دوره في تعزيز تواصله مع الأسر والأفراد.

جاء ذلك خلال استضافة المري، على شاشة قناة الشارقة الفضائية في برنامج «أماسي» مع الإعلامي محمد الرئيسي.

وأكد المري، أن ما نفذه المجلس خلال العامين الماضي والجاري من فعاليات وبرامج، جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورؤيته من إنشاء المجالس، لتؤدي دورها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط.

وأكد المري أن المجلس عبر أعضائه ولجنته النسوية، تدخل للتوفيق بين الأسر وإنهاء عدد من الخلافات، بلغت 246 حالة، منذ إنشائه وحتى الآن.

وعن أهم فعالياته خلال رمضان والعيد، قال إن المجلس نفذ فعالية «فوالة التمر» حيث قدم 1996 عبوة للأهالي التابعين، ومواصلة تنظيمه لمسابقة «رتل» القرآنية التي شهدت مشاركة 58 طالباً وطالبة. وكرّم أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم وبناتهم على المشاركة فيها.

ونفذ مبادرة «منكم وإليكم»، حيث أسهم أهالي الضاحية من الميسورين في دعم الأسر المتعففة، بتقديم 800 سلعة متنوعة من المواد الغذائية، استفادت منها 200 أسرة. وقدم العيديات إلى الأطفال ضمن مبادرته «إسعادهم فرحتنا».

وقدم المجلس 45 ألفاً و300 درهم إلى 186 عاملاً ومستخدما ضمن اليوم العالمي للعمال.

وكشف بأن المجلس، وفي ظل تعاونه مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، سيشكل لجنة من المتقاعدين المتطوعين ممن عملوا في السلك الشرطي، ليقوموا بدور بالتنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة، وتوعية الأفراد بمخاطر الانحرافات والوقاية منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.