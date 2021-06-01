شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأمريكي لمجموعة «جي بي إس» الغذائية العملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن الفرع الأمريكي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس»، أضخم شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، الاثنين، أنه يتعرض، منذ الأحد، «لهجوم سيبراني منظم»، من دون أن يحدّد طبيعة هذا الهجوم، أو الجهة التي تقف خلفه.

وقالت الشركة في بيان، إن «جي بي إس- يو إس إيه» اكتشفت أنها تعرضت لهجوم سيبراني أمني منظم يؤثر في العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها في أمريكا الشمالية وأستراليا». ولم تحدّد الشركة في بيانها طبيعة الهجوم الذي استهدفها، ولا الجهة التي تقف خلفه، مكتفية بالقول إنها اكتشفته، الأحد.

وأوضحت «جي بي إس- يو إس إيه» في البيان، أن كل الأنظمة التي تضررت من الهجوم تم إغلاقها، وجرى إبلاغ السلطات المختصة بما حصل، مشيرة إلى أن أنظمة الدعم الاحتياطي لم تتأثر بالهجوم.

ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الراهن، لا علم للشركة بأي إساءة استخدام لبيانات متعلقة بعملائها أو مورّديها أو موظفيها نتيجة لهذا الوضع»، محذّرة في الوقت نفسه من أن المعاملات مع عملائها ومورديها قد «تتباطأ». و«جي بي إس» هي شركة متخصّصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم. وإلى جانب البرازيل وسائر دول أمريكا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كلّ من الولايات المتّحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبريطانيا.