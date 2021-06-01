سفير الدولة لدى نيبال في زيارة تعاون مع «زايد الإنسانية»

أبوظبي:

”الخليج 365”

رحب الدكتور ابراهيم الزعابي، مدير إدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، وعبد الله سالم العامري، مدير مكتب المدير العام للمؤسسة، بسعيد النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيبال.

وتبادل الطرفان سبل التعاون والتنسيق، لتقديم المساعدات الإنسانية لدولة نيبال، ومواصلة أداء المؤسسة لأعمالها الإنسانية لكل الدول الأقل نمواً، والمحتاجة إلى المساعدات الدولية، ومواصلة نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى معالم أهداف هذه المؤسسة، ورصد لها الوقف الخيري، لتكون عوناً لشعوب العالم، دون أي تمييز، لنشر المحبة والسلام والأخوة الإنسانية.

واستعرض الطرفان البرامج والمساعدات التي يمكن أن تقدمها المؤسسة للمجتمع النيبالي، وخاصة المشروعات التي تعمل على تحقيقها، تعزيزاً لتوفير الحياة الكريمة والمعيشية والحياتية، من تعليم و دعم صحي وبرامج خيرية.. وغيرها، توثيقاً لعلاقات الصداقة التي تربط الإمارات ونيبال.