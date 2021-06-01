شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 ترتيب عملية إدارة منظومة المخلفات حيث تبدأ بخفض معدلات تولد المخلفات تليها عملية إعادة الاستخدام ومن بعدها عملية إعادة التدوير ثم استرجاعها ثم معالجتها وبعد ذلك التخلص منها نهائيا.

وجاء التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وفقا للمادة رقم 15 من القانون من أجل الحد من تولد المخلفات، وتعزيز إعادة الاستخدام، والعمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وعرف القانون عملية التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، بأنها ترتيب العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقًا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم استرجاعها، ثم معالجتها ، ثم التخلص النهائي منها.