شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتوجه للعاصمة الإدارية لتفقد وكالة الفضاء ومدينة المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، متوجها للعاصمة الإدارية، وذلك لتفقد وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة.

وضم الوفد البرلماني، برئاسة النائب أحمد بدوي كل من وكيلي اللجنة يوسف الصاوي وأحمد زيدان، ومحمد عبادة أمين السر، النواب عزيز فؤاد، محمد عبد القوى، أحمد حته، مها عبد الناصر.

وأنشئت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

وتختص وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.