مقتل 4 من الأمن في هجوم بسيارة مفخخة شمالي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من عناصر الأمن فى هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة طالبان، مساء أمس الاثنين، على مقر الشرطة في منطقة "باغلان المركزى"، بإقليم باغلان، في شمال البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن شرطة باغلان القول في بيان، إن الهجوم وقع حوالي الساعة 0630 مساء بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت مركبة "همفي" كانت محملة بالمتفجرات، بالقرب من مقر الشرطة.

وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قائد شرطة المنطقة وبعض أفرادها، أصيبوا في الهجوم.

وأوضح المسؤول أن الهجوم أعقبته معركة بالأسلحة النارية شنها مسلحون تمكنوا من الدخول إلى مقر الشرطة، إلا أن القوات الخاصة قالت بعد وقت قصير من الهجوم إن الوضع "تحت سيطرتها".

وقال فريد سيد خليلي، وهو من قادة الجيش، إن الهجوم تسبب في أضرار ببعض منازل المدنيين في المنطقة.

وأوضح أن "الانفجار كان هائلا وألحق أضرارا بمنازل المدنيين، حتى مسافة 500 متر".

وقال إن قوات الأمن تصدت لهجوم طالبان عقب الانفجار.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.