ضبط 4 بنادق آلية وذخائر وتنفيذ 120 حكمًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استهدفت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، عائلتين بقرية الكتكاتة بساقلتة، عقب تجدد خصومة ثأرية بينهما الأسبوع الماضي، ومقتل مندوب مبيعات من إحدى العائلتين وإصابة 3 أفراد شرطة أثناء الفصل بين الطرفين.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها قطاعات وإدارات مديرية أمن سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن والأمن المركزي، عن ضبط 4 بنادق آلية و43 طلقة من ذات العيار، وضبط قضية اتجار في المواد المخدرة، و157 مخالفة مرورية، و24 قضية تموينية، و17 قضية آداب، و10 قضايا مصنفات.