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في 5 تخصصات.. "شنغهاي" يدرج الإسكندرية ضمن أعلى 500 جامعة عالمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:


أدرج التصنيف العالمي "شنغهاي" الصيني للتخصصات العلمية والأدبية على مستوى العالم لعام 2021 خمسة تخصصات مختلفة بجامعة الإسكندرية ضمن أعلى 500 جامعة عالمية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، أدرجت تخصصات العلوم البيطرية في المدى "151 – 200" والثاني مكرر محليًا من إجمالي 10 جامعات مصرية.

وفي الصيدلة والعلوم الصيدلانية المركز"201 – 300" والثاني مكرر محلياً من إجمالي 11 جامعة مصرية، بينما جاءت التكنولوجية الطبية في المركز الـ "301 – 400" والثاني مكرر محليًا من إجمالي 4 جامعات مصرية.

وصنفت التكنولوجيا الحيوية في المركز الـ "401 – 500" والأولى محليًا من إجمالي 3 جامعات مصرية، أما الطب السريري فجاء الـ "401 – 500" والرابعة محليًا من إجمالي 4 جامعات مصرية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا التصنيف يعتبر الأقدم والأكثر اعتمادًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه جرى نشر التصنيف العالمي للموضوعات الأكاديمية (GRAS) لأول مرة في عام 2017.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز مستقبلًا، وإضافة المزيد من تخصصات الجامعة لهذا التصنيف المتميز دوليًا وغيره من التصنيفات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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