منظمة الصحة العالميّة : قضيّة منشأ فيروس "كورونا" المستجدّ مسمّمة بالسياسة

اسماعيل عبد الحي - أكد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان أن البحث عن منشأ فيروس كورونا المستجد هو مسعى "تسمّمه السياسة".

وقال رايان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة "نود أن يفصل الجميع، إذا إستطاعوا، بين السياسة والعلم في هذه القضية. هذه العملية برمتها تسمّمها السياسة".

ويأتي تصريح رايان بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات على سؤال حول منشأ الفيروس.

ومنذ تفشي الفيروس الذي إنتشر في العالم من مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019، يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.

وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية 4 أسابيع في ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين، وقالوا في تقرير صدر في مارس 2021 إنه من المرجح أن يكون الفيروس قد إنتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، وإعتبروا أن فرضية ظهوره إصطناعيا غير مرجحة بينما تلمح إليها كثيرا الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"