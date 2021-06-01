تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بإنفلونزا الطيور.. في الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 8:26 صباحًا

اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة “إتش 10 إن 3” من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة “إتش 10 إن 3” في العالم من قبل، حسبما نقلت “رويترز”.