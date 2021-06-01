شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة «H10N3» من إنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

سجلت الصين اليوم أول إصابة بشرية بسلالة (H10N3) من إنفلونزا الطيور لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا من إقليم جيانغسو.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 أبريل نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، فيما تأكدت إصابته بسلالة (H10N3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو أيار.

وأضافت اللجنة أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، مضيفة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيًا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.