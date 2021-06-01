شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية و أمنية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت ستة فلسطينيين عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فلسطينيين من بلدة اذنا غربا، ومن بلدة بيت كاحل شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير، وحلحول، والظاهرية، وإذنا، ومخيم الفوار، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.