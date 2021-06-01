شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في هجوم إرهابي على حاجز أمني بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أربعة جنود باكستانيين وأصيب ستة آخرون بجروح جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر إرهابية على حاجز أمني للقوات شبه العسكرية في مدينة زيارات بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونفذته مجموعة من الإرهابيين، مضيفاً أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على خمسة من الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار معهم في موقع الهجوم.

وذكر البيان أن جنديين آخرين تعرضا لإصابات إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة تُربت بإقليم بلوشستان بعد وقت قصير من الهجوم الأول.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولية تنفيذ الهجوم والتفجير اللذين استهدفا القوات شبه العسكرية المأمورة بمساعدة قوات الأمن في حفظ الأمن والاستقرار بإقليم بلوشستان.