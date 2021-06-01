شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1771 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 1771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 922 ألفا و824 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20ألفا و850 حالة بعد تسجيل 71حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 3397مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 844ألفا و.638

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 57 ألفا و336حالة.