شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد المكسيك قد ينمو 6.5% في 2021 بعد انكماش 8.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 يونيو 2021
11:10 صباحا
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قال نائب وزير المالية المكسيكي، جابرييل يوريو، إن اقتصاد المكسيك قد ينمو بنحو 6.5 في المئة هذا العام، ويتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في وقت أقرب من المتوقع.
وفي وقت سابق هذا العام، أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية هبط العام الماضي بنسبة 8.5 في المئة، وهو أكبر انكماش سنوي منذ الكساد الكبير، على الرغم من تعافيه بشكل أفضل من المتوقع من جائحة «كورونا» في الربع الأخير من 2020 .
(رويترز)
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