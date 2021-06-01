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اقتصاد المكسيك قد ينمو 6.5% في 2021 بعد انكماش 8.5%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

1 يونيو 2021

11:10 صباحا

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قال نائب وزير المالية المكسيكي، جابرييل يوريو، إن اقتصاد المكسيك قد ينمو بنحو 6.5 في المئة هذا العام، ويتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في وقت أقرب من المتوقع.
وفي وقت سابق هذا العام، أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الوطنية أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية هبط العام الماضي بنسبة 8.5 في المئة، وهو أكبر انكماش سنوي منذ الكساد الكبير، على الرغم من تعافيه بشكل أفضل من المتوقع من جائحة «» في الربع الأخير من 2020 .
(رويترز)

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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