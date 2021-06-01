ماذا قالت روسيا حول لقاء بوتين وبايدن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد روسيا أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بادين، فرصة لمناقشة القضايا المعقدة بين البلدين.



وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة والدول الأوروبية، تدهورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن لقاء الرئيس بوتين مع نظيره الأمريكي بايدن، يعد فرصة لمناقشة المسائل المعقدة والعالقة بين البلدين.

وأعلن الكرملين في نهاية مايو الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن سيلتقيان في العاصمة السويسرية جنيف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.

وقال الكرملين إنه: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف أن الرئيسين: "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".

ومرت العلاقات الروسية الأمريكية بمراحل شد وتوتر خلال السنوات الماضية على خلفية اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وشن هجمات قرصنة إلكترونية على أهداف في الولايات المتحدة، والتدخل في الشأن الأوكراني، وهي اتهامات تنفيها روسيا بشكل واضح.