شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يفضح مسؤولين أتراك.. فيديو زعيم المافيا التركية الثامن يحصد عشرة ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حصد مقطع الفيديو الثامن الذي بثه، زعيم المافيا التركية سادات بَّكَرْ أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته" التركية.

ومنذ أكثر من شهر يقوم زعيم المافيا بنشر فيديوهات عبر قناته على موقع "يوتيوب" يكشف من خلالها عن تورط مسؤولين أتراك بارزين سابقين وحاليين في عدد من الجرائم والفضائح.

الفيديو الثامن حصد 10 ملايين و165 ألفًا و187 مشاهدة خلال 24 ساعة، وفق المصدر نفسه.

هذا وتتزايد نسب مشاهدة التسجيلات المصورة التي ينشرها سادات بكر بمرور الوقت، حيث حصد مقطع الفيديو الأول على نسب مشاهدة بلغت 6.8 ملايين مشاهدة، و6.1 مليون للفيديو الثاني، و5.9 ملايين للثالث، و7.1 مليون للرابع، و8.4 ملايين للخامس، و9.9 ملايين للسادس، و16 مليون للفيديو الثامن

على الصعيد ذاته تصدر هاشتاق "sedatpeker 8" أو "سادات بكر 8" قائمة الأكثر تداولًا وشهرة في تركيا، بعد ساعات من نشر زعيم المافيا الفيديو الثامن له.

كما كشفت نتائج استطلاع رأي أن 75% من الأتراك يصدقون الادعاءات التي أطلقها زعيم المافيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، أن مؤسسة "أوراسيا" للأبحاث، أجرت استطلاعًا للرأي في مواجهات مباشرة خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو/أيار الجاري، بمشاركة 2480 شخصًا في 27 ولاية.

ووفق ما ذكره كمال أوزقيراز، رئيس المؤسسة المذكورة، فلقد تم تقسيم المشاركين إلى قسمين هما ناخبو "تحالف الجمهور" الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، و "تحالف الأمة" المعارض، المكون من عدة أحزاب معارضة أبروها الشعب الجمهوري، والخير.

أوزقيراز شدد على أن الاستطلاع ركز حول مدى تأثير مقاطع الفيديو التي نشرها على مدار شهر زعيم المافيا بكر في المجتمع.

وردًا على سؤال "هل شاهدت مقاطع فيديو سادات بكر؟" أجاب بـ"نعم شاهدتهم جميعًا" 35.2% من المشاركين بالاستطلاع ممن يؤيدون "تحالف الجمهور، فيما قال 40.1% من نفس الشريحة "نعم، شاهدت بعضهم".

وقال 38.9% من ناخبي تحالف المعارضة إنهم شاهدوا جميع مقاطع الفيديو، مقابل 50.9% قالوا إنهم شاهدوا بعضها.

وردًا على سؤال "هل تعتقد أن ما قاله سادات بكر صحيحًا؟" أجاب 22.5٪ من ناخبي التحالف الحاكم بـ “أعتقد كلها صحيحة”، فيما وصلت هذه النسبة إلى 78.2٪ بين ناخبي المعارضة.

وقال 23.7٪ من ناخبي تحالف الشعب الحاكم "أعتقد أن أغلبها صحيح"، بينما كانت هذه النسبة 8.6٪ بين ناخبي تحالف الأمة.

وفي تحليل منه لهذه النسب قال أوزقيراز "هذه النتيجة تشير أن 75% من الأتراك يصدقون ادّعاءات بكر".

وردًا على سؤال "هل يجب على السياسيين والإداريين المستهدفين من قبل سادات بكر الاستقالة؟"، أجاب 70.9% من ناخبي المعارضة بـ"نعم"، مقابل 25.6% منهم قالوا "نعم، يجب وقفهم عن العمل حتى يتم تبرئتهم".

كما أن 15.6% من ناخبي التحالف الحاكم، قالوا ردًا على نفس السؤال "نعتقد أنهم مذنبون، نعم يجب عليهم الاستقالة"، و21.3% قالوا "نعم، يجب عليهم ترك مناصبهم حتى تبرئتهم".

سؤال آخر طرحه الاستطلاع مفاده "هل لديكم معارف عدلوا عن فكرة التصويت لتحالف الجمهور، والرئيس أردوغان بعد فيديوهات زعيم المافيا؟"، فقال 19.6% من ناخبي التحالف الحاكم "نعم"، ونفس الشيء قاله 23.9% من ناخبي تحالف المعارضة.

وفي مقطع الفيديو الأخير، كشف بكر مزيدا من الفضائح التي تورطت بها حكومة أردوغان، من بينها تسليح جبهة النصرة الإرهابية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحكومة أرسلت الأسلحة إلى "جبهة النصرة" من خلال شركة "صادات" الأمنية.