أكشنار توجه تساؤل هام لأردوغان بشأن ما يحدث في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاه الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا التركي.



وبدأ زعيم المافيا عبر مقاطع فيديو يبقها، الهجوم على سليمان صويلو وزير الداخلية، ومحمد آغار وزير الداخلية الأسبق وأخرين عقب الحملة الأمنية التي انطلقت في أبريل الماضي ضد رجاله.

وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات قتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.

وطالبت أكشنار الرئيس التركي بإتخاذ موقف تجاه ما يحدث والقيام بمسؤولياته، و”عدم إهانة تركيا بأفعاله الخادعة وغير المنتظمة”.

وأوضحت أكشنار أن عاصفة مقاطع فيديو سادات بكر هبت في تركيا، وأنها لم تصبح فضيحة لحزب العدالة والتنمية فقط، بل لتركيا كلها.

وأكدت أكشنار أن مثل هذه الفضائح وهذا القبح لا تشاهده تركيا فقط، بل العالم كله، فالآن يتم الإساءة إلى سمعة تركيا التي باتت على المحك.

وشددت رئيسة حزب الخير على أن محاسبة التورطين في الأحداث لا يمكن بمقاطع الفيديو، بل من خلال عملية قضائية شفافة تحقق في جميع الادعاءات.

كما طالبت أكشنار بإقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، وبدء التحقيقات معه ومع كل من تورط، لأن العدل يتطلب ذلك.

وأشارت أكشنار إلى أن الوضع في تركيا مزري، فالاقتصاد في العناية المركزة، والعدل مصاب بجروح بالغة، والديمقراطية توفاها الله، ولا أحد يهتم