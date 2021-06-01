شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سادات بكر يكشف تورط نظام أردوغان في تسليح القاعدة والمتاجرة بقضية فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف زعيم المافيا التركية سادات بكر، مزيدا من الفضائح التي تورطت بها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من بينها تسليح جبهة النصرة الإرهابية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.



جاء ذلك في مقطع فيديو هو الثامن الذي ينشره بكر على قناته بموقع "يوتيوب"، ضمن سلسلة فيديوهات وفقا للعين، يبثها منذ أكثر من شهر وتحظى بنسب مشاهدات عالية.

وسلط زعيم المافيا، الضوء على تجارة السلاح بين النظام الحاكم في تركيا والتنظيمات الإرهابية في سوريا.

ولفت إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" أرسلت الأسلحة إلى "جبهة النصرة"، الذي يعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.

بكر تطرق في مقطع الفيديو إلى واقعة استيقاف شاحنات الأسلحة المزعومة بأنها تابعة للمخابرات التركية، قائلا: “كنت أرسل باسمي شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات الفولاذية والعربات المدرعة إلى إخواننا التركمان في سوريا".

كما ذكر أن فريق وزير المالية السابق، براءت ألبيرق، صهر الرئيس أردوغان، ومن بينهم، متين قيراط، رئيس الشؤون الإدارية التابعة للرئاسة التركية، يتعاونون مع المجموعات الإرهابية في سوريا ويكسبون مليارات الدولارات من خلال تجارة الأسلحة والنفط الخام والنحاس والشاي.

ومطلع العام 2014 تم ضبط شاحنات قيل حينها إنها تابعة لجهاز الاستخبارات التركي محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية قبل العبور من تركيا إلى الأراضي السورية للجماعات المسلحة هناك.

وكان أردوغان، يشغل حينها منصل رئيس الوزراء، وأعرب آنذاك عن غضبه الشديد لما قام به الصحفي الشهير، جان دوندار،، بعد نشره مقطع فيديو يرصد تحرك الشاحنات المحملة بالسلاح.

زعيم المافيا علق أيضًا على التصريحات التي أدلى بها أردوغان مؤخرًا في صدد الدفاع عن وزير الداخلية سليمان صويلو ونجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم إزاء الاتهامات الموجهة إليهما بالتورط في تجارة المخدرات.

واستطرد قائلا: “لقد وصف الأخُ الكبير رجب طيب تصريحاتي بالمؤامرة الدولية المحاكة ضد تركيا، وتوعد بأنهم سوف يلقون القبض علي وينقلونني إلى تركيا. حسنًا ما الذي سيتغير؟ هل نقلي سيغير الحقائق.. طالما أنت أيدت صويلو فأنا سوف أخصص الفيديو القادم لك، وسوف أتحدث عن تاريخ العلاقة بيننا، وعن كيفية تعرفنا على بعضنا البعض وما جرى من حديث بيننا”.

زعيم المافيا شدد كذلك على أن كل ما يكشف عنه من خلال تصريحاته "حقائق لا يمكن إنكارها ويمكن التثبت من صحتها عبر التحقيقات الأمنية والقضائية.

وتحدى أردوغان قائلا: “أنا مستعد للخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب.. وها أنا أضع سلاحي هنا وأتعهد إن ظهر كذبني فسوف أطلق الرصاص على رأسي”.

سادات بكر تطرق إلى التطورات الأخيرة في فلسطين أيضًا، ساخرًا من ازدواجية المعايير التي يتبعها نظام أردوغان في هذا الصدد، قائلا: “يتهمونني بعدم دعم القضية الفلسطينية.. الواقع أنني أدعمها في حدود طاقتي وقوتي. لكن بالله عليكم من يمكنه تفسير هذا المشهد: إنهم يقدمون لأذربيجان وليبيا كل أنواع الدعم، بما فيها طائرات بدون طيار، وكذلك يؤسسون قاعدة عسكرية في قطر.. وهذه الخطوات أنا أدعمها كذلك وأعتقد بضرورتها بلا شك..".

واستطرد: "لكن لماذا لا يفعلون الشيئ ذاته مع فلسطين يا ترى؟ إنهم يرسلون تلك الطائرات إلى أذربيجان وليبيا؛ لأن هناك تجارة الغاز والنفط، وكذلك يؤسسون قاعدة عسكرية في قطر لأن هناك الأموال.. هذا هو سبب اكتفائهم بالتصريحات الحماسية تجاه القضية الفلسطينية، فليس هناك أموال.. من وراء دعم فلسطين.”

كما بيّن أن "نظام أردوغان يدعو إلى مقاطعة إسرائيل دون أي رغبة في تطبيق ذلك، الجميع يعلم جيدًا من هو مالك أسطول السفن التي تقوم بالتجارة مع إسرائيل.. يقولون: لنقاطع الحكومة الإسرائيلية.. الذي يرغب في المقاطعة يجب عليه قبل كل شيء التراجع عن حمل البضائع الإسرائيلية عبر سفنه.. لا جدوى من وراء هذه المسرحية”.

تأتي تلك التصريحات الصادمة بعد أن توعد زعيم المافيا بأنه سوف يقتلع “أذرع وأرجل” نظام أردوغان، على خلفية دعم الرئيس التركي لوزير الداخلية سليمان صويلو، رغم الاتهامات التي وجهت إليه من قبل سادات بكر.