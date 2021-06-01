شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وإجراءات صرف العلاج الدوائى والكيميائى بقانون التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتسعير الخدمات بطريقة عادلة، وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

وفيما يلى نستعرض خدمات الدواء التى يقدمها القانون وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية لنص القانون.

يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكيميائى وغيره لكل ما تقدم داخل وخارج المستشفيات وعلى دار المدة اللازمة للعلاج.

تقوم اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية بالاسم العلمي أو التجارى، وتصرف بناءً على تذكرة طبيةٍ مُحررة من الطبيب المعالج يدويًا معتمدة بتوقيعه و الأكلاشيه الخاص به أو آليًا، وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أن إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أعلنت عن إنشاء أكبر مركز طبي في شمال مصر بمحافظة السويس، "مجمع السويس الطبي"، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبًا.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع السويس الطبي سيكون صرحًا طبيًا عالميًا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة في تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.