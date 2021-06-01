حدث ليلًا| تحذير بشأن الفطر الأسود مع تحرك جديد من الصحة والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل​

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-الإصابات تحت الألف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112 حتى اليوم.

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-مدير الصحة العالمية يهنئ "المغازي" لفوزه بجائزة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ

هنأ الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور عصام المغازي، مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الرئة، بمناسبة فوزه بجوائز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ من إقليم شرق المتوسط.

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-وزير السياحة والآثار يكشف موعد افتتاح تطوير شجرة مريم

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في كلمته التي ألقاها باحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، التي أقيمت مساء اليوم، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الوزارة تهتم بهذا الملف السياحي العمراني التنموي الهام والذي من شأنه أن يساهم في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بطول المسار.

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-"هادية حسني" برلمانية ولاعبة تمثل مصر في أولمبياد طوكيو.. تعرف على مسيرتها

تأهلت النائبة هادية حسـني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسـميًا لأولمبياد طوكـيو 2020 فـي منافـسات زوجي السيدات لتصبح بذلك أول لاعـبة ريشة مصرية تشارك في 3 دورات أولمـبية مختلـفة.

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-العناني يشارك في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

شارك مساء اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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-مجلس إدارة المتحدة يقرر تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم الاثنين، تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

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-"لا خطورة في هذه الحالة".. تحذير من رئيس "علمية كورونا" بشأن الفطر الأسود

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الفطر الأسود ليس متلازمًا مع الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه متلازم مع نقص المناعة.

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-فهمي عمر لـ"الخليج 365": الإذاعة المصرية "صعبانة عليا".. ولا بد من التدخل لإنقاذها

قال الإذاعي القدير فهمي عمر، إن الإذاعة المصرية صاحبة تاريخ طويل من النجاحات، منذ تأسيسها عام 1

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-إقرار ومناقشة 9 موازنات.. ننشر تفاصيل اجتماع "إعلام النواب"

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس) - صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.

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-لأول مرة.. انضمام "آير موريشيوس" لهناجر شركة الصيانة بمصر للطيران

تعاقدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مع شركة الخطوط الجوية لدولة موريشيوس، لتنفيذ عدة كشوفات لطائراتها بهناجر الشركة بمطار القاهرة الدولي، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف قطاعات النقل الجوي.

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-وفد من السفارة الهندية يتفقد السفينة "إيفرجيفن" للاطمئنان على الطاقم الهندي (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدًا من سفارة الهند برئاسة آر. جايشري، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند والدكتور محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي.

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-وزير الدولة اليمني يصل إلى مطار القاهرة لبحث دعم التعاون الثنائي

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، عبدالغني حفظ الله جميل وزير الدولة اليمني وأمين العاصمة صنعاء، قادمًا من عدن في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

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-بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وفد أمني رفيع المستوى يبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى راسها الولايات المتحدة، موجهًا الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية؛ لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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-"بروتوكول علاج".. تحرك جديد من الصحة بشأن الفطر الأسود

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي.

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-السيسي يستقبل بيتر لورسن مالك شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

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-اختتام فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

اختتمت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) والذي نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

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-عبء على الجهاز الإداري للدولة.. نواب بـ"الشيوخ" يرفضون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

رفض النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلًا: "أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة لإصداره".

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-بعد موافقة "الشيوخ".. ننشر تشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة قانون الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس على المادة 5 بمشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتي تتعلق بتشكيل مجلس أمناء الصندوق.

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-تركي آل الشيخ يشكر السيسي ورئيس المخابرات العامة لجهود دعم الشعب الفلسطيني

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية بسبب جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

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-الإهمال يؤدي لفقدان البصر.. رئيس "علمية كورونا" يحذر من الفطر الأسود

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، من الإهمال في تأخير تشخيص مصابي الفطر الأسود في مصر.

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-في 5 نقاط.. الكنيسة تكشف تفاصيل أزمة دير القديس مكاريوس السكندري بوادي النطرون

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا، اليوم، الاثنين، على لسان نيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة، بخصوص أزمة دير القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان، والتي اندلعت أمس بعد قيام قوات الشرطة مدعومة بكافة الأجهزة وجهاز مدينة يوسف الصديق والبلدوزرات بالتوجه لتنفيذ قرار المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة ومحافظة الفيوم لإزالة منشآت مزرعة تابعة لدير وادي الريان بالفيوم، بعد عجز الدير عن دفع المتفق عليه وهو مبلغ "4 ملايين جنيه" سنويًا كحق انتفاع بالمزرعة المجاورة للدير البالغ مساحتها ألف فدان وبها بعض الزراعات للدير، وما تابعه من القبض على بعض الرهبان للاعتراض على تنفيذ القرار الرسمي.

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وقفة عرفان وصور السيسي وأعلام مصر.. كيف استقبلت غزة رئيس المخابرات العامة؟

-وصل اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الاثنين، في زيارة على رأس وفد أمني رفيع المستوى إلى غزة.

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-معرضون للإصابة بالفطر الأسود.. مؤسس مركز السموم يحذر أصحاب هذه الأمراض

قال الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، إن مرض الفطر الأسود من الفطريات النادرة مقارنة بغيرها من الفطريات الأخرى.

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-رئيس "علمية كورونا": لم نخصص عزلًا مستقلًا لمصابي "الفطر الأسود"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة "لم تخصص مكانًا خاصًا بمستشفى عام أو خاص لمرضى الفطر الأسود".

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-برواتب تصل لـ 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 2750 فرصة عمل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تمكنت من توفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021.

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-العراق: إحباط عملية إرهابية في سوق بنينوى.. واعتقال داعشية في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن إحباط عملية إرهابية، بدراجة نارية مفخخة في سوق بنينوى.

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-ماكرون وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، أنه تلقى هو وزوجته لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد.

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-علماء يحثون الحكومة البريطانية على تسريع جُرعات اللقاح الثانية وتأجيل تخفيف الإغلاق

حث علماء الحكومة البريطانية على تسريع الجرعات الثانية من لقاحات كوفيد-19 وتأجيل قرار تخفيف قيود الإغلاق في 21 يونيو في محاولة لمعالجة الانتشار المتنامي للحالات الجديدة.

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-كندا: لن نتسرع في قرار إعادة فتح الحدود مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الاثنين، إن كندا لن تتسرع في إعادة فتح حدودها مع الولايات المتحدة أمام السفر غير الضروري، حيث استمرت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في الانخفاض في معظم أنحاء البلاد.

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-إعلامي أمريكي: بايدن ربما يكون أخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل

قال الإعلامي الأمريكي الشهير، توماس فريدمان، إنه إذا انتهى عصر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتم تشكيل حكومة جديدة، فإن هذه "البايدنية" (نسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن)، آتية إلى إسرائيل.

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-بكين تدعو واشنطن إلى عدم تسييس التحقيق في أصل كورونا

ردت الصين على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأجهزة الاستخبارات للتحقيق في منشأ أصل فيروس كورونا، قائلة إن دراسة التقصي لأصل الفيروس ينبغي ألا يتم تسييسها، ولكن للأسف شاهدنا خطابًا وأفعالاً لوصم وإطلاق الألقاب على الفيروس، واستخدام مسألة التحقيق لإلقاء اللوم على دول بعينها، وانتقاد خبراء منظمة الصحة العالمية انتقادًا قاسيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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-روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 8 دول وتزيدها مع مصر

أعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا عن استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، منها لبنان والمغرب وزيادة الرحلات الجوية مع 10 دول منها مصر وقطر، ابتداءً من 10 يونيو المقبل إضافة إلى رفع القيود عن بريطانيا وتمديد الحظر مع تركيا.

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-اندلاع حريق جنوب إسرائيل

قال رجال إطفاء إسرائيليون إن حريقًا اندلع في جنوب إسرائيل اليوم الاثنين سببه فيما يبدو بالون حارق تم إطلاقه من قطاع غزة، في مزاعم بأنه أول انتهاك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد 11 يومًا من الصراع في وقت سابق من هذا الشهر.

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-تسجيل إصابة بالفطر الأسود في العراق

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة ذي قار العراقية اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة واحدة بمرض "الفطر الأسود" في مدينة الناصرية.

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