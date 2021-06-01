سفير السعودية لدى اليمن يعقد "اجتماعا إيجابيا" مع ممثلي الانتقالي الجنوبي في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(د ب أ):

عقد سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الإثنين، "اجتماعاً إيجابياً" مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي في العاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن الجانبين (السعودية والانتقالي الجنوبي) ناقشا "خلال الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك استمراراً لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق".

وكان الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن وصل إلى الرياض الأحد، تلبية لدعوة وجهتها الأخيرة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين المجلس والحكومة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.