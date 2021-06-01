هجوم حاد من قبل النشطاء والمعارضين بتركيا على أردوغان ونظامه بسبب سياساته القمعية

محمد الفلاح - الثلاثاء 1 يونيو 2021

تصدر هاشتاج «sedatpeker 8» أو «سادات بكر 8» قائمة الأكثر تداولًا وشهرة في تركيا، بعد ساعات من نشر زعيم المافيا التركية الفيديو الثامن له، الذي يفضح من خلاله الملف الأسود للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.



وكشف بكر في أحدث فيديوهاته على «يوتيوب» عن تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في سوريا، وخاصة جبهة النصرة.

وأضاف بكر أن الاستخبارات التركية كانت تستخدمه لإرسال أسلحة إلى المسلحين التركمان في سوريا، ولكنه اكتشف أثناء العمليات المتتابعة أن حصة كبيرة من الأسلحة التي ترسلها شركة «صادات» التابعة للمخابرات تذهب لصالح ميليشيات جبهة النصرة أيضًا.

وقال بكر، «لقد اتهموني بإرسال الأسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا، لكنني لم أرسل أي شيء، كانت شركة صادات هي من ترسلها».

وغرد عضو حزب اليسار التركي، ألبر تاش، على تويتر، قائلًا «نحن في ذكرى غيزي (موجة الاحتجاجات الواسعة ضد خطة التنمية الحضرية لمجمع ميدان غيزي في إسطنبول عام 2013)، تكشف فيديوهات بكر سبب خوف هذا النظام من غيزي، لا بد من استقالة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية».

وقال المواطن التركي، ألبر, على موقع التغريدات القصيرة «هذه ليست دولة، حزب العدالة والتنمية وجيشنا ليس منظمة صادات».

وقالت المواطنة أوزلام, «أولادنا ممن يموتون في الحروب ليسوا أبناءك، لهذا من السهل جدًا أن تضحي بهم».

وقال السياسي ليفنت أوزران, «حصل فيديو سادات بكر الثامن على 6.5 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط».

وغرد الصحفي التركي جوكهان أوزبك, «يختلف الفيديو الثامن لسادات بكر عن الـ7 فيديوهات السابقة، تنتمي مقاطع الفيديو السبعة السابقة إلى مثلث (المافيا، السياسة، الدولة)، الذي يتعلق بالقانون المحلي. أما الفيديو الثامن فيدور حول مثلث (الحرب والسلاح والسلام)، الذي يتعلق مباشرة بالقانون الدولي»