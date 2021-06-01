شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعالج آثار الفيضانات بـ 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نيوزيلندا أن الفيضانات في جزيرة "ساوث أيلاند" هي "حدث ضار"، في خطوة تطلق العنان لدعم المزارعين، حيث تعرضت منطقة كانتربري لفيضانات واسعة النطاق ليل الأحد، تسببت في أضرار كبيرة للممتلكات والطرق.

وأوضح وزير الزراعة النيوزيلندى داميان اوكونور اليوم الثلاثاء، أن حوالى 500 ألف دولار نيوزيلندي (364 ألفا و245 دولار أمريكي) ستكون متاحة لاتخاذ إجراءات بشأن التعافي من آثار الفيضانات.

وقال أوكونور: "سيساعد التمويل على تسريع تعافي الشركات الزراعية، ويشمل دعم المشورة التقنية المتخصصة"، مبيناً أن ضمان حصول المزارعين على ما يكفي من الأعلاف لحيواناتهم هو أولوية بالنسبة للسلطات.

وتسببت الفيضانات في تقسيم ساوث أيلاند إلى قسمين حيث تم إغلاق الطريق السريع الرئيسى بسبب الأضرار، فيما تفقدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن المنطقة جوا اليوم الثلاثاء، وقالت إن إعادة خطوط النقل هي الأولوية الرئيسية حاليا.