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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلة أمريكية تسلط الضوء على جرائم نظام أردوغان بحق المعارضين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان ينفذ عمليات “قذرة” لاختطاف معارضيه في الخارج بالتعاون مع جهات أخرى في البلدان التي يفر إليها أو يحتمي بها معارضوه.
في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز، تم التأكيد على أن الأساليب التي يستخدمها نظام أردوغان للقبض على المعارضين في المنفى هي انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن الديمقراطيات العالمية يجب أن تمنع المتسلطين من استهداف المعارضين في المنفى.
وأوضح المقال أن النهج الأكثر شيوعًا الذي تتبعه تركيا في العمليات الدولية ضد المعارضين في المنفى، هو تعاون الحكومة أو إجبار المؤسسات المحلية في بلد آخر على إدارة أعمالها القذرة.
وأكد المقال الذي كتبه نيت شنكان ، على المخالفات التي حدثت في تركيا بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.
وأشار المقال إلى أن تركيا نفذت عمليات اختطاف للمعارضين في 17 دولة على الأقل بينها بلغاريا والجابون وكوسوفو وماليزيا وباكستان.