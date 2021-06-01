شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط حصول الطلاب على منح دراسية لاستكمال دراستهم فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ضوابط وآليات وأهداف الصندوق، وذلك فى خطوة الهدف منها تشجيع النوابع والمبتكرين ومواكبة البحث العلمى لما يمثله من أهمية كبرى للدول على مستوى العالم.

وفيما يلى نستعرض ضوابط منح الطلاب منح دراسية لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج.

ووفقا للقانون يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم ، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد و القطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

كما أن أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

ويتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج ، على أن يكون ذلك فى حدود الفرص المتاحة ، وبناءً على إعلان تنافسي بين من تنطبق عليهم الشروط ، لضمان انتقاء أفضل المتقدمين، وبما يضمن استفادة الدولة بما قدمه الصندوق من منح فى هذا الشأن وحفظ حقوقها، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن .