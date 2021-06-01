​​​دار الأوبرا تستضيف العرض الروسي "ريجوليتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستضيف دار الأوبرا، العرض الموسيقي "ريجوليتو" لأوبرا سانت بطرسبورج، يومي 10 و11 يونيو المقبل، والذي يعرض لأول مرة أمام الجمهور المصري على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا، وذلك في إطار فاعليات عام التعاون الإنساني المصري الروسي.

وقال جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة،"يسعدنا للغاية أن استقرار الوضع الصحي والوبائي العالمي يجعل من الممكن إقامة هذا الحدث وجها لوجه بهذا النطاق والجمال الذي لا يضاهى في إطار عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، مشيرا إلى أن "ريجوليتو" سيصبح الحدث الرئيس في الحياة الثقافية في القاهرة.

وأضاف "مما لا شك فيه أن هذا الإنتاج سوف يستقبله الجمهور المصري بحماس، ويسهم في تعزيز تقاليد الصداقة طويلة الأمد بين الشعبين المصري والروسي".

من جهته، قال أليكسي تيفانيان مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة، في بيان صحفي وزعته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم" سيكون هذا الأداء الفريد والواسع النطاق الذي طال انتظاره أحد الفاعليات البارزة في عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر ويضمن للحاضرين متعة جمالية لا تنسى".

وأضاف أن ريجوليتو هو أحد أشهر أعمال جوزيبي فيردي، تجذب الأوبرا المشهورة التي أخرجها يوري أليكساندروف ليس فقط بسبب السينوغرافيا (فن تشكيل وتصوير العناصر الفنية من كتلة وضوء وفراغ وعناصر أخرى بصرية) والأداء المتميز، ولكن أيضا بسبب المعاني التي استخلصها المخرج بمهارة.

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