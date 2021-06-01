العراق: إحباط عملية إرهابية في سوق بنينوى.. واعتقال داعشية في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن إحباط عملية إرهابية، بدراجة نارية مفخخة في سوق بنينوى.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الفضائية مساء أمس الإثنين - إنه "استنادًا إلى معلومات استخبارتية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية عن تواجد دراجة نارية مفخخة في منطقة القراج بناحية مخمور بنينوى مهيأة لاستخدامها بعملية إرهابية تستهدف أحد الأسواق في المحافظة".

وأضافت أنه "على ضوء تلك المعلومة باشرت وبشكل فوري مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 بمحاصرة منطقة تواجد الدراجة ومداهمة مكان اختبائها وتتمكن من ضبطها في أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي المهجورة مع ٢جلكان معبأ بمادة السي فور. و5 قنابر هاون عيار١٢٠ ملم على شكل عبوات ناسفة"، مشيرة الى أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الدراجة والمواد تحت السيطرة".

في سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال إرهابية غربي العاصمة العراقي بغداد.

وقالت القيادة - في بيان - "‎وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، من إلقاء القبض على الإرهابية المطلوبة وفق المادة ٤/إرهاب والملقبة بـ (أم حفصة الراوي)".

وأضافت أن "العملية تمت من خلال رصد تحركاتها في منطقة (الغزالية) ببغداد، حيث أكدت المعلومات الاستخبارية أن الإرهابية عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية، وتقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الكرخ".​