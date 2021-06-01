اليورانيوم المخصب لدى إيران 16 ضعف الحد المسموح

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وكالات)

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، بأن مخزون إيران من اليورانيوم ضعيف التخصيب بات يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به، بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع عام 2015.

وتخلت إيران تدريجياً منذ 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية، فيما تستمر العملية التفاوضية في فيينا في محاولة لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، في سعي لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عن «قلقه» حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة.

وجاء في التقرير أن المدير العام «قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة»، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين. وأوضح أنه بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة، التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية.