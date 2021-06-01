«الانقلابيون» يجندون اللاجئين والمهاجرين بالقوة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

حذر معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، من تصعيد ميليشيات «الحوثي»، المدعومة من إيران، لعمليات استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني: إن ميليشيات «الحوثي» تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة، وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري، جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة. وأضاف الإرياني: «إن إقرار ميليشيات الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية». ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد الميليشيات الإرهابية للمهاجرين واللاجئين واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط عليها لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.