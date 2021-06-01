فرنسا تجدد مطالبتها بسحب المرتزقة

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة في باريس، لمناقشة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما أعلن قصر الإليزيه أمس. وستجدد فرنسا في هذه المناسبة مطالبتها بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن دعمها تنظيم انتخابات، بحسب الرئاسة الفرنسية. وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال، بعد سقوط نظام معمر القذافي. وجرى تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات في 24 ديسمبر، بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في نوفمبر. ويعتبر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة أمراً محورياً في هذه العملية، إذ تسببت إلى حد كبير بتأجيج الصراع الليبي.