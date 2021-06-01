الدبيبة: الهجرة ليست فقط مسؤولية ليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (أ ف ب)

أعلنت إيطاليا وليبيا، أمس، التعاون في مشاريع جديدة في قطاع الطاقة. والتقى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة نظيره الإيطالي ماريو دراغي، وأجريا مباحثات تناولت استثمارات الطاقة والهجرة والأمن، في أول زيارة له لأوروبا، منذ توليه منصبه في مارس. وتأكيداً للأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لإيطاليا، شكل اللقاء ثاني اجتماع وجهاً لوجه بين الجانبين منذ أبريل، حين أجرى دراغي أولى رحلاته الخارجية إلى ليبيا، بعد توليه منصبه كرئيس للوزراء. وليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسة لآلاف من المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وخصوصاً إيطاليا، كل عام. ووصل خلال العام الجاري حتى الآن 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وتوفر روما سفناً ومعدات وتدريبات لقوات خفر السواحل الليبية، لمنع المهاجرين من مغادرة سواحل البلاد.

وقال الدبيبة: إنّ «مشكلة الهجرة لن تحل فقط في منطقة المتوسط، لكن بالعودة إلى الجذور حيث تبدأ الهجرة، وهي ليست فقط مسؤولية ليبية أو مالطية أو إيطالية بل مسؤولية مشتركة».