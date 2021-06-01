السودان: بحث تشكيل حكومة إقليم دارفور

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ترتيبات تشكيل حكومة الإقليم.

وقال مناوي، في تصريحات عقب اللقاء بالخرطوم: إن اللقاء ناقش ترتيبات ما بعد تعيينه حاكماً للإقليم، وفاء باستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام، والتحرك باتجاه وضع ميزانية وتأسيس حكومة الإقليم وتحديد مقرات لها.

وأضاف: إن اللقاء ناقش كذلك الإسراع في الدعوة لاجتماع مع ولاة الولايات بدارفور، وتعيين الولاة الجدد بحكم اتفاق جوبا، وكذلك الخطة العاجلة التي وضعها للتعامل مع النازحين واللاجئين، وكذلك المصالحات والمؤتمرات القاعدية.

وأكد حاكم إقليم دارفور نيته المضي قدماً في اتجاه وضع خطة لتأسيس حكومة الإقليم لمدة ستة أشهر، فيما تبقى من السنة المالية.

إلى ذلك، رحبت الحكومة السودانية بالاتفاق الإطاري للحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

ومن المقرر استئناف التفاوض بين الحكومة والحركة غداً.