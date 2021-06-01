شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري المصري يكشف فعاليات التدريب «زايد 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) الذي نُفِذَ بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وقال المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيانٍ اليوم، إن الفعاليات تضمنت التدريب على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

كما تضمن التدريب استخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية في التعامل مع الجماعات الإرهابية، والقتال في المناطق السكنية، وتأمين الأهداف الحيوية، وأساليب مكافحة العبوات الناسفة باستخدام أحدث الوسائل والإمكانات الحديثة.