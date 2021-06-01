شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لـ«مايوركا» الإسبانية بعد رفع قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مسؤولو جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الاثنين، البدء في رفع بعض القيود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا والتي منعت زوار الجزيرة من الاستمتاع بشوارعها في الليل بسبب حظر التجول الليلي الذي ظل قائما لمدة 7 أشهر، حيث سيتم إنهاء الحظر بنهاية الأسبوع.

ومن المقرر رفع حظر التجول يوم الأحد المقبل. ويعتبر هذا التغيير موضع ترحيب في الجزيرة التي تروج نفسها على أنها تمتلك شاطئا رائعا بالنهار ومكانا جيدا للخروج إلى البلدة في الليل. وبسبب تضررها الشديد من الفيروس، كانت الجزيرة تطالب لعدة أشهر زوارها بالتواجد في منزل أو فندق بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا.

وانخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام إلى 4ر17 %، وهي نسبة تقل عن أجزاء واسعة من القارة الأوروبية. قد تلقى نحو 40 % من سكان الجزيرة جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين حصل نحو 18 % من السكان على الجرعتين اللازمتين لتحقيق التحصين الكامل.