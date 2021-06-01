شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تؤجل برنامج «الممر الأخضر» الخاص بالسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة النمساوية أمس الاثنين إن وثيقة لتسهيل السياحة في عصر الجائحة في النمسا (ما يسمى بالممر الأخضر) ستُؤجل لمدة أسبوع على الأقل لأن الاتحاد الأوروبي غيّر المواصفات التقنية لمثل هذه الوثيقة.

وأقام مسؤولون نمساويون هذا الممر الذي سيسمح لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو الذين يمكنهم إثبات أنهم نجوا من الإصابة أو الذين أجريت لهم فحوصات أخيرة تثبت أنهم غير مصابين، بالوصول إلى المرافق ومناطق الجذب السياحي التي أغلقت معظم العام الماضى بسبب الجائحة.

وكانت النمسا تأمل في أن يتم التمكن من تفعيل البرنامج اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب مضيها قدما في خطتها الخاصة بينما يتوقع الاتحاد الأوروبي توفير برنامج مماثل يغطي التكتل بأكمله، بدءا من يوليو.