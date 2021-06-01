شكرا لقرائتكم خبر عن حروب المياه تهدد بزعزعة استقرار إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر موقع «آسيا تايمز» من حروب مياه تلوح في الأفق في إيران، مع انتشار النزاعات الإقليمية على الموارد النادرة بشكل متزايد.

وبحسب تقرير للموقع، من المعروف أن السلطات الإيرانية تقلل من حجم الأزمات المختلفة التي تواجهها، لا سيما في مواجهة المعارضة والاضطرابات العامة.

وتابع يقول: مع ذلك، يدق المسؤولون ناقوس الخطر بشكل غير معهود بشأن أزمة المياه المتصاعدة، التي يمكن أن تؤدي إلى صراع شامل حول الوصول إلى المورد الأساسي.

وأضاف: بحسب وزير الطاقة رضا أردكانيان، فإن الصيف القادم سيكون الأكثر جفافًا في العقود الخمسة الأخيرة.

ونقل عن الوزير قوله: إنه قلق بشأن ذروة الطلب على مياه الشرب، وشكك في قدرة الحكومة على ضمان عدم انقطاع إمدادات المياه على الصعيد الوطني.

الجفاف الأشد

ومضى التقرير يقول: تواجه إيران الآن أشد جفاف لها منذ نصف قرن، حيث ساهم تغير المناخ في انخفاض مذهل في هطول الأمطار مقارنة بالسنوات السابقة.

وتابع: تجاهل عيسى كالانتاري، رئيس دائرة البيئة، الصوابية السياسية عندما أعلن في 17 مايو أن إيران تُمحى بسبب التراجع الكبير للموارد المائية، لقد صُدم الإيرانيون بتحذيره من أن حرب المياه تمتد بسرعة من محافظة إلى أخرى، وتنتشر في القرى.

ونقل عن كالانتاري قوله في ندوة عبر الإنترنت عُقدت مؤخرًا: تماشيًا مع الإجماع في قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، تم حث الدول على استخدام 40٪ فقط من مواردها المائية المتجددة.

وأضاف كالانتاري: لكن إيران مع ذلك، تستخدم منذ سنوات أكثر من 100٪ من احتياطياتها المتجددة، نحن المسؤولين في الـ40 عامًا الماضية، يجب أن نحاسب تاريخيًا فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذناها على المستويات العالية والتي أدت إلى تدمير البيئة في البلاد.

ومضى التقرير يقول: قدرت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن هطول الأمطار في مقاطعتي سيستان وبلوشستان الجنوبية كان أقل بنسبة 82% من المتوسط طويل الأجل، في حين أن مقاطعة هرمزجان المتاخمة للخليج العربي وخليج عمان، تلقت هطولًا من الأمطار أقل بنسبة 86% مقارنة بالنمط السائد في المنطقة.

وأضاف: استثمرت إيران بكثافة في بناء السدود في جميع أنحاء البلاد، والتي يقول الخبراء إنها «تلعب دورًا بيئيًا سلبيًا في تبخير احتياطيات المياه المتجددة كما أنها سيئة البناء في الغالب».

وتابع: تراجعت سعة خزان السدود في البلاد بمقدار 10 مليارات متر مكعب منذ العام الماضي، لتصل إلى 29.5 مليار متر مكعب اعتبارًا من عام التصريف الحالي.

خسارة احتياطيات

ومضى يقول: تسبب الاستخراج الجامح للمياه من السدود في العقود الماضية في خسارة احتياطيات يبلغ مجموعها 130 مليار متر مكعب، كما أن الميزان المائي لطبقات المياه الجوفية سلبي في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذا النضوب، بالإضافة إلى تعرض الحكومة لضغوط شديدة لتزويد المناطق الأقل نموًا والمدن والقرى النائية بمياه الشرب، جعل الاكتفاء الذاتي الزراعي صعبًا للغاية.

واستطرد: مع الاتجاه المثير للقلق المتمثل في انخفاض هطول الأمطار الذي أدى في بعض الأحيان إلى منافسة وطنية عنيفة للحصول على إمدادات المياه المتضائلة، يستنفد المزارعون جميع الخيارات للحفاظ على محاصيلهم، بما في ذلك عن طريق بناء آبار غير قانونية.

وتابع: يقال إن المزارعين يسحبون 4.7 مليار متر مكعب من المياه بشكل غير قانوني كل عام عن طريق حفر آبارهم الخاصة أو تركيب مضخات المياه، وهو حجر عثرة في طريق الخطط الحكومية الطموحة لخفض إجمالي السحب من الآبار الجوفية بمقدار 11 مليار متر مكعب.

ونقل عن سامان رضوي، الأستاذ المساعد في كلية البيئة والاستدامة بجامعة ساسكاتشوان، قوله: يتم استخدام حوالي 80-90% من مياه البلاد في القطاع الزراعي، لكن أنظمة الري لا تزال في الغالب تقليدية بكفاءة منخفضة للغاية رغم كل الاستثمارات، فإن اعتماد أنظمة الري عالية الكفاءة، لا سيما في المزارع الصغيرة، كان بطيئًا للغاية.

وأضاف رضوي: علاوة على ذلك، توجد بعض الصناعات التي تتطلب المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه بسبب الاعتبارات الجيوسياسية، مما يضع مزيدًا من الضغط على موارد المياه، بالطبع، أنت بحاجة إلى إدخال النمو السكاني في المعادلة أيضًا.

وتابع التقرير: إن مزيج تغير المناخ وسوء الإدارة المسؤولين عن تأجيج أزمة المياه غير المسبوقة، لا يؤثر فقط على قطاع الزراعة.

المياه النظيفة

ويتابع بالقول: الحصول على مياه الشرب النظيفة ليس متاحًا بسهولة للعديد من الإيرانيين العاديين، ويحذر الخبراء من أن إيران يجب أن تتوقع زيادة الهجرة الريفية إلى المدن ذات مرافق معالجة المياه الأكثر تطورًا في السنوات القادمة.

ونقل التقرير عن علي ناظمي، الأستاذ المشارك في قسم البناء والهندسة المدنية والبيئية في جامعة كونكورديا، أسفه لكيفية وضع السياسيين الإيرانيين التعامل مع معضلة المياه على نار هادئة.

وتابع ناظمي قوله: لا أعتقد أن أزمة المياه لا تزال أولوية قصوى في حملة الانتخابات الرئاسية الحالية، لم أر أيًّا من المرشحين يطرح أي نقاط حول البيئة، لا أحد يتحدث عن البيئة، وهذا مخيف للغاية بالنسبة لدولة مثل إيران.

وأردف التقرير: مما يضاعف من تفاقم كارثة المياه حقيقة أن المسطحات المائية ذات الأهمية الإستراتيجية التي تحد البلاد، مثل بحر قزوين والخليج العربي وخليج عمان، لا يمكن اعتبارها مساعدة لشراء مياه الشرب ما لم يتم إطلاق محطات تحلية باهظة الثمن، وهو ما يقول الخبراء إنه ليس خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة لإيران.

ونقل التقرير عن كافيه مدني، وهو عالم بيئي يعمل بمركز ماكميلان للدراسات الدولية بجامعة ييل، قوله: المشكلة في إيران أساسًا هي أنها أفرطت في استخدام إمدادات المياه العذبة، لقد تجاوزت كمية استخدام المياه احتياطيات المياه المتجددة منذ فترة طويلة، وهو وضع يعني إفلاسًا في المياه.

وحول احتمالات اندلاع صراعات قاتلة على المياه في إيران، قال مدني: هذه التوترات جارية بالفعل، لقد رأينا صراعات في إيران حول نقل المياه أو تنفيذ البنية التحتية للمياه، كانت لدينا صراعات في وسط إيران، بما في ذلك في محافظات أصفهان وشهارمحال وبختياري وخوزستان، كانت لدينا حالات إضرابات وتوترات وحتى قتل أشخاص.