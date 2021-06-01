رياضي إيراني يضرب عن الطعام بسجن طهران.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل خالد بيرزاده، مدرب كمال الأجسام والناشط المدني بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، في إضراب عن الطعام احتجاجًا استمرار اعتقاله بدون سبب.

وقالت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة فجر اليوم الثلاثاء، إن "المدرب والناشط خالد بير زاده، الذي قضى أكثر من عامين في السجن في طهران الكبير دون أن يكون له حق الزيارة والمغادرة، أعلن عن بدء إضرابه عن الطعام مساء الاثنين، احتجاجًا على الوعد الكاذب من مسؤولي السجن بإطلاق سراحه وفق شروط".



وقالت مصادر مطلعة للقناة الإيرانية، رصدتها مراسلة "العين" في طهران، إن مدير السجن عارض الإفراج المشروط عن هذا السجين الناشط والمدرب لكمال الأجسام.

وفي وقت سابق من شهر مارس، بدأ السجين السياسي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على نقص العلاج الطبي ومعارضة السلطات لطلبه بالإفراج المشروط، وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، قام أيضًا بخياطة شفتيه معًا احتجاجًا على عدم الامتثال لمطالبه القانونية.

وفي 13 من مارس/آذار الماضي، أعلن بيرزاده انتهاء إضرابه عن الطعام، بوعد إيجابي من السلطات بالنظر في طلباته.

وحكم على خالد بيرزاده بالسجن 5 سنوات من قبل الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران، برئاسة القاضي محمد مقيسه، في مطلع فبراير 2020 بتهمتي "التآمر" و"إهانة المرشد علي خامنئي" بالسجن لمدة عامين وما مجموعه 7 سنوات في السجن.