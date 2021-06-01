عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: الديمقراطية في مأزق بأمريكا والعالم

الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الديمقراطية "في مأزق" بالولايات المتحدة والعالم في مواجهة قوى استبدادية لم يحددها.



وتناول بايدن، في كلمة ألقاها الإثنين بمناسبة يوم الذكرى للدفاع عن الديمقراطية "المنقوصة" في الولايات المتحدة، في مقبرة "آرلينجتون" الوطنية، حقوق التصويت وحرية التعبير وجهود تدارك الفوارق الاقتصادية والعرقية.

واستغل هذه المناسبة ودعا إلى مزيد من العمل للوفاء بالوعد الذي وصفه بأنه لا يزال يمثل "أعظم تجربة" في التاريخ.

وقال بايدن: "هناك نضال من أجل الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.. الديمقراطية والاستبداد. النضال من أجل الكرامة".

وأشار بايدن إلى أن 7036 شخصا لقوا حتفهم في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان في الآونة الأخيرة دفاعا عن المثل العليا الأمريكية والديمقراطية بوصفها شكلا حيا من أشكال الحكم.

وتابع بايدن قائلا في حق القتلة من الجيش الأمريكي: "نحن مدينون للموتى المكرمين.. ببذل أقصى جهودنا حتى يصل الاتحاد الذي ماتوا من أجله إلى الكمال".

وكان بايدن قد أعلن عن خطط لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان هذا العام بعد أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.

وسيتم انسحاب الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها، وبعد أشهر عدة من موعد الأول من مايو/أيار الذي تضمنه اتفاق فبراير/شباط 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان.