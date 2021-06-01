شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في البيرو من 69 ألفاً إلى 180 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما - أ ف ب، رويترز

ارتفعت في البيرو، بما يتجاوز الضعف، الحصيلة الرسمية للوفيات بفيروس «كورونا»، من 69 ألف وفاة إلى أكثر من 180 ألفاً، وفق ما أفادت الحكومة الإثنين.

وكانت الحصيلة السابقة 69 ألفاً، و342 وفاة، وباتت حالياً 180 ألفاً و764 وفاة، بحسب ما صرحت رئيسة الوزراء فيوليتا برموديز للصحفيين في ليما.

وبيرو واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية تضرراً من الجائحة التي أدت لازدحام مستشفياتها بالمرضى، وتجاوز حاجتها المتاح من اسطوانات الأكسجين. وحذر خبراء لوقت طويل من أن الأعداد الحقيقية للوفيات لا تحتسب بالكامل في الإحصاءات الرسمية.