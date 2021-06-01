«الصحة العالمية» تتخذ قراراً «تاريخياً» بتعزيز قدراتها

جنيف - أ ف ب

وافقت دول منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على تعزيز قدرات المنظمة، بعد أزمة صحية كشفت ثغرها، في قرار اعتبره مديرها العام تيدروس جيبرييسوس «تاريخياً»، مشدداً في المقابل على ضرورة التوصل إلى اتفاقية حول الأوبئة؛ لتفادي تكرار الأخطاء ذاتها.

وتبنت الدول الأعضاء في ختام أسبوع من المناقشات قراراً ينص على تعزيز منظمة الصحة. غير أنه ما يزال يتعين على الدول توضيح معالم الإصلاح، علماً أن بعض الدول لا تود منح المنظمة مزيداً من الصلاحيات، حرصاً على سيادتها الوطنية.

وفي مطلق الأحوال، قررت الدول أن ترجئ إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المناقشات حول ضرورة اعتماد معاهدة أو اتفاقية حول الأوبئة،

وأكد جيبرييسوس في ختام جمعية الصحة العالمية أن مثل هذه الاتفاقية الدولية الملزمة «ستكون لها أكبر مساهمة في تعزيز منظمة الصحة والأمن الصحي العالمي». وقال: «في الوقت الحاضر، فإن العوامل المسببة للأمراض لديها سلطة أكثر من منظمة الصحة».

غير أنه أثنى على قرار تعزيز صلاحيات منظمة الصحة الذي تم تبنيه في اليوم الأخير من جمعية الصحة العالمية الـ74 المنعقدة عبر الإنترنت من جنيف، معتبراً أنه «تاريخي». وأعلن جيبرييسوس أن التقارير «تجمع على أن العالم بحاجة إلى منظمة أقوى تكون في قلب البناء الصحي العالمي». وأكد أن «منظمة الصحة العالمية لا يمكنها تعزيز قدراتها من دون تمويل دائم».

وهيمنت على المداولات مسألة إصلاح الوكالة وقدرتها على تنسيق الاستجابة للأزمات الصحية العالمية، وتدارك الأوبئة في المستقبل؛ وذلك في ظل عجز المنظمة والأسرة الدولية عن منع تفشي وباء كوفيد-19.

واطلعت الدول خلال الأسبوع على تقارير عدد من الخبراء المستقلين الذين كشفوا ثغرات منظمة الصحة كما الدول في مواجهة كوفيد-19 ودعوا إلى إصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية.

وتؤمن المنظمة حالياً 16% من ميزانيتها من المساهمات الإلزامية لأعضائها، فيما يعتمد ما تبقى على مساهمات طوعية من جهات مانحة عامة وخاصة تقرر كيف يمكن للمنظمة استخدام الأموال. ويبقى القرار الذي طرحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، غامضاً بهذا الصدد، فيطلب من الدول «السعي لضمان تمويل مناسب ومرن ودائم ويمكن التكهن به لميزانية برنامج منظمة الصحة العالمية».

ويشير النص إلى أن الاستعداد للأزمات الصحية والاستجابة لها «هو قبل أي شيء من مسؤولية الحكومات التي تلعب دوراً جوهرياً بهذا الصدد». لكنه يقرّ بـ«الدور القيادي الأساسي» الذي تلعبه منظمة الصحة في مواجهة الأزمات الصحية.

وينص القرار بهذا الصدد على تشكيل مجموعة عمل حول تعزيز الاستعداد والاستجابة داخل المنظمة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة.

كما يمكن للمدير العام للمنظمة بموجب القرار طرح اقتراحاته؛ لتحسين نظام الإنذار الصحي.

ويطلب النص من منظمة الصحة إطلاق مشروع لتقييم مستوى الاستعداد للأوبئة لدى كل دولة ويدعو الدول إلى تعزيز إمكاناتها في مجال الصحة العامة، وتحديداً «زيادة قدرتها على رصد مخاطر جديدة».

ويوصي القرار بـ«إبلاغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالصحة العامة» و«تعزيز قدرة منظمة الصحة على أن تقيّم بشكل سريع وملائم الطفرات الوبائية التي قد تشكل حالة طارئة على صعيد الصحة العامة على المستوى الدولي؛ عبر التحرك في أسرع وقت».