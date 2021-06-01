شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يفرض قيوداً على دخول دبلوماسيي بيلاروسيا مقره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أعلن حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، الاثنين، فرض قيود على دخول دبلوماسيين من بيلاروسيا، العضو في مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، إلى مقرّه، وذلك في إطار معاقبة مينسك على تحويلها مسار طائرة مدنية أوروبية لتوقيف معارض كان يستقلّها.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن الأمين العام للتحالف ينس ستولتنبرج: «قرّرنا تقييد دخول الطاقم البيلاروسي إلى مقر قيادة الحلف الأطلسي». وذكّر ستولتنبرج بأن «الحلفاء دانوا بشدة انتهاك القواعد الدولية والاعتداء على حرية التعبير من بيلاروسيا».

وتابع: « نرحّب بالعقوبات التي فرضها أعضاء الحلف، بما في ذلك فرض قيود على الشراكة مع بيلاروسيا».

ويشمل التدبير خمسة دبلوماسيين، بينهم سفير بيلاروسيا لدى الحلف، سيسمح لهم بدخول مقر التحالف بصفة «زوار» بعد حصولهم على تصريح على أن تتم مرافقتهم خلال تحرّكاتهم، وفق مصدر داخل الحلف.

وأجبرت بيلاروسيا في 23 مايو/ أيار الماضي طائرة مدنية كانت متّجهة من أثينا إلى فيلنيوس على تحويل مسارها والهبوط في مينسك، بسبب ورود تحذير من وجود قنبلة بداخلها، جرى بعدها إيقاف اثنين من المعارضة كانا ضمن ركاب الطائرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي، إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام الطائرات البيلاروسية، كما أوصى الشركات الأوروبية بتجنّب المجال الجوي لبيلاروسيا.

كذلك طلب القادة الأوروبيون إعداد عقوبات اقتصادية؛ بهدف ضرب موارد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.