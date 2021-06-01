شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار تشن ضربات جوية بعد هجمات ميليشيات معارضة للانقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

استخدم جيش ميانمار المدفعية وطائرات الهليكوبتر الاثنين، ضد ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري في شرق البلاد، ما أجبر السكان على الفرار والانضمام إلى آلاف آخرين نزحوا بسبب القتال في المنطقة خلال الآونة الأخيرة

وقال سكان ولاية كاياه على الحدود مع تايلاند، إن الجيش يطلق نيران المدفعية من مواقع داخل مدينة لويكاو عاصمة الولاية على مدينة ديموسو، حيث قالت قوة الدفاع الشعبي إنها هاجمت قوات وتعرضت لنيران كثيفة.

وقال أحد سكان لويكاو طالباً عدم نشر اسمه: «مدافعهم مرئية بالنسبة لنا. يمكننا أن نرى نيران مدفعيتهم في السماء. حوالي 50 مرة. صوت المدفعية يصم آذاننا».

وتقول الأمم المتحدة إن القتال في ولاية كاياه تسبب في نزوح حوالي 37 ألف شخص في جنوب شرقي ميانمار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفر الكثيرون إلى الغابات وهم بحاجة إلى الغذاء والدواء.

وتشكلت قوى مدنية، بينها قوى عديدة مسلحة ببنادق بدائية ولم تحصل إلا على تدريب محدود، في عدة بلدات ومناطق في ميانمار لتحدي الجيش، ودعماً لحكومة وحدة وطنية يصفها المجلس العسكري بالخيانة.

ويحارب جيش ميانمار على جبهات متعددة ويواجه الصعاب لفرض النظام منذ انقلابه في أول فبراير/ شباط الماضي، على الزعيمة أونج سان سو تشي وحكومتها المنتخبة، وهو ما أثار احتجاجات وإضرابات في عموم البلاد.

ولقي حوالي 800 مدني مصرعهم منذ الانقلاب، بحسب أرقام الأمم المتحدة.