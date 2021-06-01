شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي شائعة نقص الأمصال الطبية في المستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت الحكومة المصرية، الأحد، صحة شائعات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص الأمصال الطبية في المستشفيات الحكومية، مؤكدة توافر مخزون منها يكفي لشهور.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر حسابه في «فيسبوك»، تواصله مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت توافر كل الأمصال الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها لعدة أشهر مقبلة، مُشيراً إلى رصد وزارة الصحة أي نقص في الأمصال الطبية في المستشفيات التي تتوافر بها هذه الخدمة باستمرار، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأعلنت وزارة الصحة عن توافر بعض الأمصال العلاجية بالمجان، من خلال مستشفيات الوزارة وبعض الوحدات الصحية؛ إذ توفر أمصالاً علاجية بالمجان لأمراض عدة، منها مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب».

ودعا المركز الإعلامي مرتادي وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.