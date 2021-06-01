شكرا لقرائتكم خبر عن الدانمارك تبحث إعادة استخدام لقاحي «استرازينيكا» و«جونسون أند جونسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - أ ف ب

طلبت الحكومة الدنماركية الاثنين من السلطات الصحية في البلاد، النظر في قرارها بوقف إعطاء لقاحي استرازينيكا وجونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 بعدما فوتت هدف الوصول إلى تلقيح كامل في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبسبب مشاكل في تسليم لقاح «موديرنا» الأمريكي إلى أوروبا، سجلت الدنمارك تأخراً إضافياً لمدة أسبوعين في هدفها الوصول إلى تلقيح كامل، وسألت الحكومة السلطات الصحية، ما إذا كان هذا الأمر يبرر العودة إلى استخدام اللقاحين اللذين سحبا منذ عدة أسابيع.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هونيكي في مقابلة مع التلفزيون العام «دي ار»، «في هذا الإطار نطلب الآن من السلطة الصحية ساندهيدسيتيرلسن إعادة النظر في قرارها سحبهما، لمعرفة ما إذا كان التأخر الجديد يغير شيئاً في قرارها».

والسلطة الصحية التي يكون خيارها ملزماً للحكومة، كانت سحبت في بادئ الأمر لقاح استرازينيكا في منتصف إبريل/ نيسان بسبب آثار جانبية نادرة جداً. وتم اتخاذ قرار مماثل في مطلع مايو/ أيار الماضي، بالنسبة للقاح جونسون أند جونسون.

وبررت السلطة قرارها بواقع أن الوضع الوبائي في الدنمارك بات تحت السيطرة، وأن الإمدادات من لقاحات أخرى مرخص لها، «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا» تبدو كافية بالنسبة إليها.

ورداً على سؤال عما إذا كان تغيير الموقف بالنسبة للقاحات التي سحبت يمكن أن يسيء إلى الثقة، اعتبر الوزير أنه «من المبكر جداً إجراء هذه المناقشة» قبل رد السلطة.