شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة «يوم الذكرى»..بايدن يدافع عن ديمقراطية أمريكا «المنقوصة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آرلينجتون - رويترز

استغل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة ألقاها، الإثنين، بمناسبة «يوم الذكرى» للدفاع عن الديمقراطية «المنقوصة» في الولايات المتحدة، داعياً إلى مزيد من العمل للوفاء بالوعد الذي وصفه بأنه لا يزال يمثل «أعظم تجربة» في التاريخ.

وفي مقبرة آرلينجتون الوطنية، تناول بايدن في كلمته حقوق التصويت وحرية التعبير وجهود تدارك الفوارق الاقتصادية والعرقية وحذر من أن الديمقراطية «في مأزق» في الولايات المتحدة والعالم في مواجهة قوى استبدادية لم يحددها.

وقال: «هناك نضال من أجل الديمقراطية في أنحاء العالم. الديمقراطية والاستبداد. النضال من أجل الكرامة».

وأشار بايدن إلى أن 7036 شخصاً لقوا حتفهم في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان في الآونة الأخيرة، دفاعاً عن المثل العليا الأمريكية والديمقراطية بوصفها شكلاً حياً من أشكال الحكم.

وقال: «نحن مدينون للموتى المكرمين ببذل أقصى جهودنا حتى يصل الاتحاد الذي ماتوا من أجله إلى الكمال».

وقبلها زار بايدن وزوجته جيل قبر نجله الراحل بو في ديلاوير مسقط رأس الرئيس، وحضرا قداساً كنسياً عند المقبرة.

وكان بايدن أعلن عن خطط لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان هذا العام بعد أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.